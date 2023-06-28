Смачно, як у дитинстві: рецепт мармурового кексу з вишнею
Цей кекс чудово доповнить прошарок із крем-сиру і шоколадна глазур.
Смачний кекс завжди доречний. А можна спекти оригінальний мармуровий кекс із прошарком із крем-сиру. Також у начинку додають вишню, що надає йому особливої пікантності.
І якщо полити вже готовий кекс розтопленим шоколадом, або шоколадною глазур'ю, то вийде ще смачніше. Рецептом смачного кексу поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.
Мармуровий кекс із вишнею
Інгредієнти:
- масло вершкове м'яке — 150 г;
- яйця — 4 штуки;
- борошно — 180 г;
- цукор — 150 г + 50 г;
- какао — 20 г;
- молоко — 50 г;
- розпушувач — 5 г;
- вишня — 150 г;
- крем-сир — 150 г;
- крохмаль кукурудзяний — 10 г;
- ванільний цукор.
В ідеалі вам знадобиться форма діаметром 25-27 см із діркою посередині. Але можна і взяти ту форму, що у вас є.
М'яке вершкове масло збиваємо зі 150 грамами цукру, поки маса не побіліє. По одному додайте яйця і продовжуйте збивати. Далі додайте борошно та розпушувач. Знову збийте. Розділіть тісто на дві частини.
В одну з частин додайте какао-порошок, розведений у невеликій кількості молока. Перемішайте какао з тістом. У вас вийде дві порції тіста: світле і темне.
Збийте окремо крем-сир із 50 грамами звичайного цукру та ванільним цукром і додайте одне яйце. Поки маса не стане однорідною. Додайте крохмаль і знову перемішайте.
Форму змастіть вершковим маслом і обсипте борошном. Викладіть спочатку біле тісто, посипте вишнею без кісточок, зверху викладіть темне тісто і зробіть борозну посередині. У неї влийте крем-сир. Посипте вишнею, що залишилася.
Духовку розігрійте до 170 градусів і печіть близько години.
Якщо хочете полити свій кекс глазур'ю, то вам знадобиться 150 грамів чорного шоколаду, 50 грамів вершкового масла і 30 грамів жирних вершків. Розтопіть шоколад на водяній бані та змішайте з іншими інгредієнтами.
Також ви можете приготувати смачну сирну запіканку без борошна.