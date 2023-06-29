Полуничний чізкейк без випічки: простий рецепт вишуканого десерту
Готовий чізкейк можна прикрасити ягодами і посипати тертим шоколадом.
Полуничний сезон потроху відходить, хоча в супермаркетах нестачі цих ягід не спостерігається цілий рік. Тому ми продовжуємо далі ділитися з вами цікавими рецептами десертів, основною складовою яких є полуниця. Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт із блогу "Кулінарна книга", де розповідається, як приготувати ніжний полуничний чізкейк без випічки.
Полуничний чізкейк без випічки
Інгредієнти:
- печиво — 200 г;
- вершкове масло — 50 г;
- кисломолочний сир — 400 г;
- вершки 33% — 250 мл;
- цукрова пудра — 150 г;
- желатин — 15 г;
- полуниця — 200 г.
Спосіб приготування:
Печиво подрібнити на крихту, додати розтоплене вершкове масло і перемішати. На дно форми висипати печиво і сформувати корж. Його потрібно добре утрамбувати. Можна для цього скористатися склянкою або товкачем для картоплі. Відправити в холодильник.
Желатин залити молоком, перемішати і залишити до набрякання.
Кисломолочний сир з'єднати разом із половиною цукрової пудри і перемішати до однорідності.
Холодні вершки разом із другою половиною цукрової пудри збити міксером до стійких піків.
До кисломолочного сиру додати збиті вершки, обережно перемішати. Викласти сирну масу на корж, розрівняти і залишити в холодильнику на кілька годин.
Раніше Фокус писав, як приготувати полуничне суфле і хачапурі з полуницею .