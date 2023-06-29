Смачно і просто: рецепт млинців із кабачками

Коли почався сезон кабачків, з ними можна готувати що завгодно.

Зараз, коли почався сезон кабачків, потрібно їсти їх частіше. З цим простим і недорогим овочем можна приготувати буквально будь-що: котлети, рагу, ікру і просто посмажити їх на сковороді.

Але можна також із кабачками та цукіні готувати млинці та оладки. Простим рецептом млинців поділилася українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком cooking_by_yuliya.

Млинці з кабачками

Інгредієнти:

200 г кабачка;

200 мл молока;

100 г борошна;

2 яйця;

30 г розтопленого вершкового масла;

1 ч. л. цукру;

дрібка солі;

50-100 мл води.

Для соусу:

сметана;

майонез;

кефір;

кріп;

часник свіжий або сухий.

Натираємо кабачок на дрібній тертці й не віджимаємо з нього рідину. Додаємо яйця, борошно, сіль і цукор.

Усе перемішуємо і додаємо масло та молоко. Розігріваємо на вогні сковорідку, змащуємо олією і смажимо тонкі млинці. Важливо, але перед тим, як зачерпнути порцію тіста для чергового млинця, перемішайте тісто, оскільки натертий кабачок розподіляється нерівномірно.

І до таких млинчиків чудово підійде соус із часником і кропом. Ви можете приготувати його на свій смак, прибравши звідти ті інгредієнти, які вам не до душі.

Нагадаємо, з кабачків ви також можете приготувати смачні оладки.