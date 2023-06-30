Проста страва української кухні: смачні капустяники з молодої капусти
Це дуже бюджетна, але дуже смачна страва.
Капустяники — традиційна страва української кухні. Ця страва нагадує оладки, або овочеві котлети. Або навіть японську страву окономіякі — популярні ласощі у вуличних ресторанах.
Готувати капустяники неймовірно просто і головне, ця страва дуже недорого коштує. Особливо зараз, коли сезон молодої капусти. Вони виходять дуже соковитими, трохи хрусткими та ніжними.
Капустяники можна наготувати про запас, вони будуть смачними коли їх розігріти і наступного дня. Вони можуть бути як гарніром до риби чи м'яса, так і основною стравою, для легкого обіду, вечері чи навіть сніданку. Рецепт був опублікований на українському кулінарному сайті Picante Cooking.
Капустяники з молодої капусти
Інгредієнти:
- 500 г молодої капусти;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 3 яйця;
- 3 ст. л. сметани 15%;
- 40 г борошна;
- 20 г картопляного крохмалю.
Для соусу:
- 200 г сметани 15%;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 1 ч. л. сушеної цибулі;
- зелена цибуля.
Капусту тонко нашаткуйте, складіть у глибоку миску, посоліть, посипте часником і добре помніть, щоб виділився сік. Залиште на 10 хвилин. Можна цього не робити, але формувати та смажити капусники буде важче. Так капуста стає м'якшою та смачнішою.
В окремій мисці змішайте яйця, борошно, крохмаль і сметану.
Перекласти в миску з тістом капусту і ретельно перемішайте все разом.
У великій сковорідці розігрійте рослинну олію. І смажте капустяники. Слідкуйте, щоб вони підсмажувалися, але не горіли. Тож виставте помірний вогонь.
Смажте спочатку з одного боку, потім з іншого.
Поки оладки смажаться, змішайте всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.
Під час подачі на кожен капустяник викладіть трохи соусу і посипте зеленою цибулею. Часник можна використовувати як гранульований, так і свіжий, пропущений через прес.
Також ви можете приготувати смачні млинці зі ще одним сезонним овочем: кабачком.