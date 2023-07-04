Як у дитинстві: рецепт горішків зі згущеним молоком і горіхом усередині

Для начинки можна взяти будь-які горіхи: фундук, мигдаль, волоські.

Горішки з пісочного тіста з начинкою зі згущеного молока — ласощі, які кожен хоча б раз куштував у дитинстві. Їх легко приготувати вдома, якщо є спеціальна форма, а до начинки, окрім згущеного молока, можна додати горіх, який додасть десерту ще більш насиченого смаку. Своїм рецептом таких горішків поділилася кулінарна блогерка з Чернівців Христина Булезюк.

Горішки зі згущеним молоком і горіхом усередині

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки (500-550 г);

яйця — 3 шт;

цукор — 1 склянка (160 г);

вершкове масло — 200 г;

сода — 1 ч. л (погасити оцтом);

сметана — 3 ст. л;

ваніль;

сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

згущене молоко — 1 банка;

горіхи (будь-які) — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, додати масло і знову збити, потім ввести сіль, ваніль, сметану, гашену соду, замісити тісто і дати йому настоятися 30 хвилин.

Згущене молоко в банціі проварити півтори-дві години у воді. Горіхи злегка підсмажити на сковороді.

Розігріти форму, сформувати кульки і викласти їх у форму, випікати до золотистого кольору. Якщо це ручна форма, то необхідно перевертати її на газовій плиті кілька разів, щоб горішки пропеклися рівномірно.

Начинити готові половинки горішків згущеним молоком, вкласти горіх і з'єднати разом. Перед подачею поставити їх на кілька годин у холодильник, щоб згущене молоко добре застигло.

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