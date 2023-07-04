Поживний і легкий салат із куркою: як приготувати корисну та смачну страву

Заправити салат можна грецьким йогуртом або сметаною, а замість зеленого салату взяти пекінську капусту.

Смачних і корисних салатів багато не буває, особливо зараз, коли на ринках багато домашніх продуктів і свіжої зелені, вирощеної дбайливими руками. Пропонуємо вам приготувати на обід або вечерю легкий, але дуже поживний салат за рецептом із блогу "Збірник рецептів". Він не перевантажить шлунок, але дасть заряд енергії та вгамує голод.

Ситний салат для тих, хто харчується правильно

Інгредієнти:

свіжий огірок — 1-2 шт;

відварені яйця — 2 шт;

куряче філе — 200 г;

листя салату;

авокадо — 1 шт;

гірчиця — 1 ч. л;

сметана — 100 г;

сіль;

грецький йогурт або сметана для заправки.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, посолити, посипати спеціями (наприклад, паприкою і сухим часником) та обсмажити на сухій сковорідці без олії з двох боків до готовності. Можна взяти відварену курятину, тоді обсмажувати не потрібно.

Свіжий огірок, відварені яйця, готове куряче філе, листя салату або пекінську капусту, авокадо нарізати. Якщо хто не любить авокадо, можна обійтися без нього. Усе скласти в салатницю.

Для заправки перемішати гірчицю, грецький йогурт або сметану та сіль. Викласти заправку в салат і все добре перемішати, за потреби досолити.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат із морквою і часниковими грінками.