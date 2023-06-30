Рецепт салату з морквою та часниковими грінками: покроковий рецепт
Салат виходить легкий, поживний і з пікантним смаком.
Якщо не знаєте, чим смачненьким здивувати своїх близьких, рекомендуємо приготувати дуже простий та смачний салат з морквою, шинкою та часниковими грінками за рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня". Цікаве поєднання смаків та інгредієнтів обов'язково сподобається всім, хто спробує цю страву.
Морквяний салат із часниковими грінками
Інгредієнти:
- морква сира — 2 шт;
- шинка — 50 г;
- сир — 50 г;
- огірок — 50 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 50 г;
- сіль, перець, приправа для курки — за смаком.
Спосіб приготування:
Моркву помити, очистити й натерти на крупній тертці. Сир так само натерти. Шинку й огірок нарізати квадратиками, все з'єднати, додати спеції, часник і майонез. Батон нарізати кубиками, додати до них трохи подрібненого або пропущеного через прес часнику, приправу для курки, все добре перемішати, скропити олією і поставити в розігріту духовку на 15 хвилин, щоб вони підсохли.
Змішати всі інгредієнти, додавши майонез, викласти в салатник, зверху посипати грінками, прикрасити зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат із печінкою по-берлінськи.