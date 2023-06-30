Рецепт салату з морквою та часниковими грінками: покроковий рецепт

Салат виходить легкий, поживний і з пікантним смаком.

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Якщо не знаєте, чим смачненьким здивувати своїх близьких, рекомендуємо приготувати дуже простий та смачний салат з морквою, шинкою та часниковими грінками за рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня". Цікаве поєднання смаків та інгредієнтів обов'язково сподобається всім, хто спробує цю страву.

Морквяний салат із часниковими грінками

Інгредієнти:

морква сира — 2 шт;

шинка — 50 г;

сир — 50 г;

огірок — 50 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 50 г;

сіль, перець, приправа для курки — за смаком.

Спосіб приготування:

Моркву помити, очистити й натерти на крупній тертці. Сир так само натерти. Шинку й огірок нарізати квадратиками, все з'єднати, додати спеції, часник і майонез. Батон нарізати кубиками, додати до них трохи подрібненого або пропущеного через прес часнику, приправу для курки, все добре перемішати, скропити олією і поставити в розігріту духовку на 15 хвилин, щоб вони підсохли.

Змішати всі інгредієнти, додавши майонез, викласти в салатник, зверху посипати грінками, прикрасити зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із печінкою по-берлінськи.