Як приготувати грузинські бадріджані: найсмачніші рулетики з баклажанів

У грузинській кухні багато спецій, овочів і горіхів. І це дуже смачно.

Бадриджані — це популярна грузинська страва, яку можна приготувати вдома без особливих зусиль. Просто потрібно запастися всіма інгредієнтами. Спеції надають особливого аромату, а горіхи — приємної пікантності. Рецептом поділилися на сайті Viva georgia.

Бадриджані

Інгредієнти:

баклажани — 4 шт;

волоські горіхи — 200 гр.;

одна цибулина;

пучок петрушки;

пучок кінзи;

часник — 3-4 зубчики;

мелений коріандр, червоний перець і хмелі-сунелі — по дрібці;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія для смаження.

Баклажани поріжте тонкими пластинками вздовж. Замочіть на 15-20 хвилин у солоній воді. Після такої обробки баклажани не будуть занадто сильно вбирати олію під час смаження, і страва вийде не надто жирною та ніжною. Перед смаженням промокніть скибочки баклажанів серветкою. Обсмажте з обох боків.

Уже готові смажені баклажани викладайте не на тарілку, а на серветку — вона вбере зайвий жир.

Тепер готуйте начинку. За допомогою блендера або м'ясорубки подрібніть волоські горіхи та цибулю. Додайте до цієї маси дрібно нарізану кінзу та петрушку, мелений коріандр, спеції та оцет. До свого смаку додайте подрібнений часник. Якщо маса вийшла надто густа, розбавляємо кип'яченою холодною водою.

Розподіліть начинку по всій поверхні смажених баклажанів і скрутіть рулетики. Зверху прикрасьте зеленню. Також можна посипати рулетики зернами граната.

Бадриджані готові! Тепер потрібно обов'язково їх на годину поставити в холодильник, щоб просочилися, і можна подавати до столу. Доповніть вечерю келихом білого грузинського вина.

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