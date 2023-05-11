Грузинська кухня. Рецепт хачапурі з сиром та зеленню на сковороді

Це смачна страва, яку неймовірно просто приготувати.

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Хачапурі із сиром та зеленню на сковороді – це дуже простий варіант приготування грузинського національного блюда. Для тесту потрібен лише кефір, борошно, сода та сіль, а для начинки – сир сулугуні, зелень та сметана. Хачапурі смажаться на сухій сковороді до золотистої скоринки, а потім змащуються вершковим маслом. Вони виходять соковитими та дуже смачними. Такі хачапурі чудово підходять для перекушування і їх можна взяти на пікнік. Фокус розкаже, як їх приготувати.

Хачапурі на сковороді

Інгредієнти:

кефір жирністю 3,2% — 200 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 3/4 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 260 г;

сулугуні — 200 г;

петрушка – 2 гілочки;

кінза – 2 гілочки;

кріп — 2 гілочки;

сметана жирністю 20% — 25 г;

олія для смаження – 4 ч. л.

Підготуйте інгредієнти для випробування. Кефір налийте у миску. Додайте цукор, сіль та соду. Перемішайте. Всипте борошно і вимісіть тісто. Сформуйте кулю, накрийте рушником та залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Приготуйте начинку для хачапурі. Сир натріть на великій тертці. Петрушку, кінзу та кріп вимийте і добре обсушіть. Обірвіть з гілочок листочки та дрібно наріжте. З'єднайте в мисці тертий сир, подрібнену пряну зелень та сметану. Ретельно перемішайте. Можна трохи посолити та поперчити. Начинка для хачапурі готова.

Тісто викладіть на робочий стіл, розділіть на рівні частини. Одну розкачайте у тонкий коржик, на середину викладіть чверть сирної начинки. Краї тіста підніміть над нею та ретельно защипніть. Укладіть "вузлик", що вийшов, швом вниз. Розкачайте у товстий коржик. Так само зробіть усі заготовини.

Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть дно сковороди чайною ложкою олії. Укладіть один коржик і обсмажте з одного боку. Переверніть та підрум'яньте з іншого. Так само приготуйте хачапурі, що залишилися, змащуючи сковороду рослинною олією.

Гарячі хачапурі змастіть вершковим маслом.

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