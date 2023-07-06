Розділи
Матеріали
Їжа

Бюджетно і смачно: рецепт салату з грибами та зеленим горошком

Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Перед подачею салат необхідно деякий час потримати в холодильнику.

Салат — чудовий спосіб урізноманітнити обід або вечерю, додавши до звичних страв щось новеньке. А з огляду на те, скільки варіантів приготування салатів існує, можна зазначити, що це ще й нескінченне джерело експериментів з інгредієнтами та смаками. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати цікавий салат із печерицями та зеленим горошком за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він бюджетний і не займає багато часу в приготуванні.

Салат із печерицями та зеленим горошком

Інгредієнти:

  • печериці — 250-300 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • морква — 1 шт;
  • консервований зелений горошок — 100 г;
  • майонез — 2-3 ст. л;
  • зелень — для подачі;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія рослинна — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю почистити і дрібно порізати, моркву теж помити, почистити і натерти на тертці, все змішати і обсмажити на сковороді на олії до м'якості. Окремо до готовності посмажити дрібно нарізані печериці. Відцідити зайву олію в обох випадках смаження, якщо така буде.

Змішати моркву з цибулею, грибами, додати горошок, майонез і перемішати. Посолити, поперчити за смаком, додати зелень. Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею і ще перед цим потримати трохи в холодильнику, щоб він охолов.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із баклажанів.