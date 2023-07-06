Королівський смак: рецепт салату "Принц" із яловичиною та горіхами

Перед подачею салат краще потримати кілька годин у холодильнику.

Продовжуючи тему смачних і поживних салатів, не можемо залишити поза увагою рецепт із блогу "Рецепти кожен день", де розповідається, як приготувати салат "Принц", у складі якого є яловичина, солоні огірки та горіхи, що на виході дає приголомшливо цікавий смак. Рекомендуємо готувати його не тільки до приходу гостей, а й для того, щоб потішити себе та близьких.

Салат "Принц"

Інгредієнти:

яловичина — 500 г;

яйця — 4 шт;

огірки солоні — 6 шт;

часник — 3 зубчики;

ядра волоських горіхів — 1 склянка;

майонез — 200 г.

Спосіб приготування:

Яловичину відварити в підсоленій воді. Готове м'ясо розібрати на волокна.

Огірки натерти на крупній тертці, а часник дрібно порубати ножем або пропустити через прес, перемішати його з огірками. Яйця відварити круто, остудити, почистити і натерти на крупній тертці.

Волоські горіхи порубати й обсмажити на сухій сковороді протягом кількох хвилин.

Далі необхідно зібрати салат пошарово. На тарілку першим шаром викласти м'ясо, змастивши його зверху майонезом, потім — огірки з часником, знову змастивши майонезом, далі — варені яйця. Їх зверху теж змастити майонезом, а потім посипати горіхами.

Щоб салат краще просочився, потрібно поставити його в холодильник.

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