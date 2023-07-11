Для міцного здоров'я: варення з чорної смородини без варіння всього з двох інгредієнтів

Таке варення необхідно зберігати в темному і прохолодному місці.

У садах — сезон смородини. Ця ягода має величезний перелік корисних властивостей. У ній багато клітковини і мало цукру, тому вона ідеальна для схуднення. У смородині багато різних кислот, ефірних олій і пектину. Ці речовини корисні для мікрофлори кишечника. Високий вміст кумарину та вітаміну С робить її корисною для зміцнення судин, зниження ризику серцевих захворювань. Ну і просто вона неймовірно смачна. А варення зі смородини взимку дає змогу зміцнювати імунітет і протистояти застудним захворюванням. Якщо ж у ньому максимально зберегти корисні речовини, то ефект від його вживання буде ще відчутнішим. Пропонуємо приготувати варення зі смородини, яке не потребує термічної обробки, за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Така смородина зберігає всі корисні якості.

Варення з чорної смородини без варіння

Інгредієнти:

чорна смородина — 1 кг;

цукор — 2 кг.

Спосіб приготування:

Ягоди смородини необхідно ретельно помити, перебрати, обірвати хвостики. Дати добре стекти воді, і скласти смородину в глибоку миску, подрібнити в однорідну масу занурювальним блендером.

Далі поступово ввести цукор, продовжуючи збивати.

Залишити готову масу на кілька годин у скляному або емальованому посуді, який періодично треба помішувати, щоб увесь цукор повністю розчинився.

Потім отримане варення розкласти у сухі стерилізовані банки і закрити кришками. Зберігати таке варення необхідно в темному й прохолодному місці.

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