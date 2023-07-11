Бюджетно і дуже смачно. Рецепт простої запіканки з кабачків
Ця страва неймовірно швидко готується і підійде для легкої вечері.
Запіканка з кабачків — це простий спосіб приготувати цей овоч. Готується вона просто, смаку їй додають спеції та трави. Також цю страву, яку в Італії називають Скьячатта, можна приготувати з гарбуза, коли прийде його сезон. Рецепт опублікували на сайті Cucchiaio.
Запіканка з кабачків
Інгредієнти:
- 250 г кабачків;
- 1 яйце;
- 250 г води;
- 250 г борошна;
- 30 г тертого пармезану;
- 1 столова ложка сушеного орегано;
- 30 г оливкової олії;
- сіль, перець.
Щоб приготувати запіканку з кабачків, ретельно вимийте їх, очистіть від шкірки, якщо хочете, і натріть на тертці.
Посоліть і залиште відпочивати на півгодини, щоб стік зайвий сік. Дуже добре відіжміть кабачки, щоб запіканка вийшла більш хрусткою.
Розбийте в миску яйце, злегка збийте його виделкою, додавши воду, оливкову олію, а потім борошно і сир.
Добре збивайте виделкою або вінчиком, поки не отримаєте однорідне тісто. Додайте натерті кабачки і перемішайте, додавши дрібку солі та дрібку перцю.
Вилийте суміш у добре змащену олією форму з антипригарним покриттям розміром приблизно 27x40 см, рівномірно розподіліть її, посипте сушеним орегано і відправте в розігріту до 190 градусів духовку у вентильованому режимі.
Готуйте близько півгодини або поки ваша запіканка скьяччата не підрум'яниться. Подавайте запіканку гарячою, нарізавши квадратиками.
Також ви можете приготувати з кабачків дуже смачний рулет із сиром і шинкою.