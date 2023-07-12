Для тих, хто худне: рецепт салату з крабовими паличками та сиром

Такий салат не потребує додаткового настоювання в холодильнику. Його можна подавати на стіл одразу після приготування.

Продовжуючи тему легких, смачних і поживних салатів, не можемо оминути увагою салат із крабовими паличками, огірком і сиром. Уже зі складових стає зрозуміло, що така страва не залишить слідів на талії, тому вона підійде для тих, хто боїться набрати вагу. Гідно її оцінять і гурмани. Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Салат із крабовими паличками, сиром та огірком

Інгредієнти:

крабові палички — 150 г;

огірок — 2-3 шт;

кріп — пара гілочок;

зернистий сир — 300 г;

сіль — за смаком;

сметана — за смаком.

Спосіб приготування:

Крабові палички й огірки нарізати невеликими шматочками, причому огірки можна попередньо очистити від шкірки. Кріп дрібно порубати.

Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати сир, посолити, заправити сметаною та добре все перемішати. Такий салат можна подавати до столу одразу після приготування, він не потребує додаткового настоювання.

Раніше Фокус писав, як приготувати неймовірно смачний салат із креветками .