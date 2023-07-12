Простий салат із недорогих продуктів: рецепт смачної страви з перловки

Ця страва підійде навіть тим, хто не вживає м'ясо.

Салат із перловки з сумішшю овочів та бобових — апетитна та повноцінна страва. Це смачна альтернатива салатам із рисом, чи макаронами. І його можна доповнювати улюбленими інгредієнтами та сезонними овочами.

Ця страва ідеально підходить як смачна та легка основна страва. І вона підійде веганам та вегетаріанцям. Їм краще насолоджуватися теплим, щоб відчути текстуру інгредієнтів. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.

І перш ніж готувати цю страву, вам потрібно зварити перловку. Як це зробити правильно, Фокус раніше вже розповідав. Несмачною ця дуже корисна каша виходить саме через те, що її неправильно готують і не замочують заздалегідь у холодній воді.

Салат із перловки з овочами

Інгредієнти:

300 г перлової крупи;

200 г уже відвареного нуту;

1 жовтий перець;

1 червоний перець;

2 цукіні, або кабачки;

1 баклажан;

100 г помідорів чері;

1 зубчик часнику;

1 чайна ложка копченої паприки;

1/2 чайної ложки насіння кмину;

орегано, свіжий базилік, оливкова олія, сіль, перець.

Припустимо, що ви вже відварили нут і перловку та готові збирати салат. Спочатку займіться нутом: покладіть його в миску, додайте кмин, копчену паприку, сіль і щедро полийте олією. Перемішайте ложкою і перекладіть на деко, застелене пергаментом. Готуйте в розігрітій до 200 духовці протягом 20-25 хвилин, часто помішуючи.

Очистить овочі, потім наріжте перець кубиками, кабачки — півмісяцями, а баклажани — кубиками. Обсмажте овочі на сковорідці на сильному вогні з олією і зубчиком часнику, доки вони не стануть золотистими і м'якими. Посоліть, поперчіть і приправте сушеним орегано. Дайте охолонути. Очистить помідори та розріжте навпіл. Змішайте їх у невеликій мисці з невеликою кількістю олії, дрібкою солі, перцю та сушеним орегано до свого смаку.

Додайте до перловки нут, перловку, приготовані овочі та свіжі помідори. Додайте нарізаний свіжий базилік і перемішайте.

Раніше Фокус писав, які ще смачні страви можна приготувати з простих круп.