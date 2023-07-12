Заготовки на зиму: рецепт дивовижних помідорів по-корейськи
Помідори для цієї закрутки варто вибирати стиглі та пружні. Перестиглі овочі сюди не підходять.
Літо в самому розпалі, овочів вдосталь на ринках і городах, а отже, настав час подумати про заготовки на зиму. Що може бути смачнішим за малосольні огірочки або соковиті помідорчики. Пропонуємо вам рецепт помідорів по-корейськи, які стануть окрасою будь-якого столу і значно поповнять зимові смачні запаси. Рецептом цієї заготовки поділилися в кулінарному блозі "Закатки на зиму".
Помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг;
- морквина середнього розміру — 4 шт;
- болгарський перець — 5 шт;
- рослинна олія — 100 г;
- оцет (9%) — 100 г;
- часник — 100 г;
- гіркий перець — 1 шт;
- сіль — 2 ст. л;
- цукор — 100 г;
- зелень петрушки та кропу.
Спосіб приготування:
Помідори, моркву, болгарський перець помити. Перець очистити від насіння, моркву — від шкірки. Помідори, якщо сливки, розрізати навпіл, а більші — на дольки. Помідори бажано брати не перестиглі.
Усі інші інгредієнти пропустити через м'ясорубку.
Помідори скласти шарами в стерилізовану банку, засипати перекрученими овочами, і так чергувати шари: помідори – овочевий фарш, до самого верху. Поставити банку в каструлю з киплячою водою, стерилізувати 20-25 хвилин з моменту закипання, після чого закатати кришкою й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати варення зі смородини без варіння.