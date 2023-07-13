Пекуче смачно! Рецепт закуски з овочів по-корейськи (відео)

Перед подачею варто потримати закуску кілька годин у холодильнику.

У сезон дозрівання овочів гріх не побалувати себе смачними та корисними стравами. Свіжі помідори, огірки, морква багаті на вітаміни та мікроелементи, а вирощені на власному городі, вони ще й набагато смачніші за магазинні. Пропонуємо любителям гостренького приготувати смачнючу закуску з овочів за рецептом від кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Зробити її простіше простого, а смак запам'ятається.

Закуска по-корейськи

Інгредієнти:

огірки — 400 г;

морквина — 2 шт.;

зелена цибуля — пучок;

соєвий соус — 1 ст. л.;

яблучний оцет (9%) — 1 ст. л.;

кінза — маленький пучок;

сіль, солодка паприка, гострий червоний перець, (можна і чорний мелений перець) — по дрібці;

хмелі-сунелі (за бажанням) — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 80-100 г;

кунжут (за бажанням) — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Огірки помити, порізати брусочками та посолити. Моркву очистити й натерти на тертці для корейської моркви, додати до огірків. До них додати цибулю пір'ям, спеції, кунжут і розпечену соняшникову олію. Усе ретельно змішати, додати дрібно порізану кінзу. Перед подачею дати настоятися в холодильнику 1-2 години. Закуска виходить гострою, ароматною і дуже смачною.

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