Сезон консервації: як приготувати салат "Генеральський" на зиму

Овочі для салату потрібно брати тільки свіжі та якісні.

Багато господинь вже починають потихеньку готуватися до зими, наповнюючи свої засіки смачною закаткою. Пропонуємо рецепт із блогу "Закатки на зиму", як приготувати дуже цікавий салат про запас, що тішитиме в зимові місяці своїм смаком, ароматом і яскравими барвами.

Салат "Генеральський"

Інгредієнти на 3 літри:

помідори — 1 кг;

огірки — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 300 г;

капуста — 300 г;

солодкий перець — 300 г;

морква — 200 гр;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 80 мл;

рослинна олія — 150 мл;

свіжа зелень (петрушка, кріп) — великий пучок;

перець чилі (за бажанням) — 1 шт.

Спосіб приготування:

Перший етап — підготувати всі овочі. Їх слід брати тільки свіжими і хорошої якості: ніяких підгнилих помідорів або млявих огірків.

Овочі помити, почистити та подрібнити. Так, огірки необхідно нарізати кружальцями і скласти в глибоку каструлю або таз. Капусту дрібно нашаткувати, помідори нарізати півкільцями, моркву розрізати навпіл, потім ще раз навпіл і дрібно нарізати. Щоб витрачати менше часу, її можна натерти на тертці для моркви по-корейськи. Перець нарізати тонкими півкільцями, цибулю — півкільцями. Свіжу зелень дрібно порубати.

Гострий перець нарізати кільцями.

Усі овочі перемішати, додати сіль, цукор, олію, оцет, знову все перемішати і дати постояти три години, перемішуючи салат через кожні 30 хвилин. За цей час він виділить багато соку.

Через три години розкласти салат по стерилізованих банках і долити маринадом до верху банок. Прикрити стерильними кришками. На дно глибокої каструлі постелити рушник, зверху поставити банки, накриті кришками. Налити воду до плічок банок. Літрові банки стерилізувати 30 хвилин, півлітрові — 20 хвилин.

Закатати, перевернути кришкою вниз і укутати до повного охолодження, після чого поставити в льох або темну комору.

Раніше Фокус писав, як приготувати помідори по-корейськи на зиму.