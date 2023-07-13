Смак дитинства: рецепт тістечка "Персик" із начинкою (відео)

Під час подачі "персики" можна прикрасити листям м'яти.

Напевно, немає жодної людини, яка б не куштувала пісочні тістечка у вигляді персика з начинкою зі згущеного молока. Для тих, хто хоче згадати смак дитинства або потішити цим десертом уже своїх діток, пропонуємо приготувати ці тістечка за рецептом із блогу "Кулінарна книга".

Тістечка "Персики"

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цукор — 170 г;

вершкове масло — 60 г;

сметана — 60 г;

борошно — 360 г;

розпушувач — 3 г;

ванілін — 1 г.

Для крему:

згущене молоко — 150 г;

вершковий сир — 130 г.

Спосіб приготування:

Яйця з цукром збивати протягом 5 хвилин. Потім додати масло, сметану, збивати ще 10-15 секунд. У масу ввести борошно, перемішане з розпушувачем і ваніліном, замісити тісто. Відправити його на 40 хвилин у холодильник.

Тісто дістати з холодильника, сформувати кульки вагою близько 35 грамів кожна. Відправити їх у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 13-15 хвилин.

Із трохи остиглих половинок видалити ножем серединки і наповнити кремом, з'єднати половинки.

Отримані "персики" пофарбувати кольоровим желе (жовтим і червоним), посипати цукром. Сушити за кімнатної температури, а потім на кілька годин відправити в холодильник.

При подачі тістечка можна прикрасити листочками м'яти.

Ще один варіант приготування цього десерту — від блогерки Ольги Матвій.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві тістечка з полуницею.