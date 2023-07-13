Найкращі лимонні тістечка. Рецепт смачного десерту
Такі тістечка ще називають блонді, на противагу шоколадним брауні.
Лимонні тістечка — це ароматні та смачні ласощі з унікальною текстурою. М'які, але компактні, вкриті солодкою глазур'ю та з легкою кислинкою, вони ідеально пасують до чаю і їх можна брати з собою на пікнік.
Лимонні брауні — дуже ароматна і цитрусова версія класичних американських солодощів. Зроблені з лимонним соком і цедрою, вони підкорюють буквально з першого укусу. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
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Це швидкий і простий рецепт, з яким впорається навіть недосвідчений кулінар. М'яке, але щільне тісто тане в роті, а глазур надає ніжної пікантності.
Лимонні брауні
Інгредієнти:
- 220 г цукру;
- 150 г борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача без гірки;
- цедра 1 лимона;
- 3 яйця кімнатної температури;
- 160 г вершкового масла;
- 2 чайні ложки фільтрованого лимонного соку.
Для глазурі:
- 110 г цукрової пудри;
- 2 чайні ложки фільтрованого лимонного соку;
- цедра половинки лимона.
Щоб приготувати лимонні брауні, зберіть олію, цукор і цедру лимона в чашу планетарного міксера і перемішайте вінчиком, поки суміш не стане м'якою. Або перемішайте всі інгредієнти вінчиком. Додайте яйця по одному, а потім і лимонний сік. Усе добре перемішайте.
Потім додайте просіяне борошно і розпушувач і збивайте, поки суміш не стане однорідною. Перекладіть тісто у квадратну форму, попередньо змащену олією і застелену пергаментним папером.
Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці 20-25 хвилин або доки зубочистка, встромлена в корж, не буде виходити чистою і сухою. Вийміть із духовки і дайте охолонути протягом 10-15 хвилин, потім вийміть тістечка з форми і перекладіть на решітку. Тим часом приготуйте глазур: вінчиком змішайте цукрову пудру з лимонним соком і його цедрою до отримання однорідної суміші.
Вилийте глазур на поверхню торта і дайте їй повністю охолонути та затвердіти. Після розріжте торт на квадрати, щоб вийшли окремі тістечка.
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