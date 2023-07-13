Сирно-сметанна запіканка: як приготувати дивовижний десерт

Для приготування десерту намагайтеся брати тільки свіжі продукти високої якості.

Запіканка з кисломолочного сиру і сметани, прикрашена сезонними ягодами — що може бути смачніше до чаю або кави? Пропонуємо приготувати цей десерт за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти кожен день" і потішити себе та близьких. Щоб вона гарантовано вийшла, рекомендуємо використовувати тільки свіжі та якісні продукти.

Сирно-сметанна запіканка з сиром

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 400 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 35 г;

манна крупа — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана — 350 г;

жовток — 1 шт;

цукор — 25 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сир розтерти або перебити блендером в однорідну масу. Додати яйце і добре збити. Туди ж ввести манку та цукор, знову все ретельно перемішати.

Суміш, яка вийшла, викласти у форму, змащену вершковим маслом, і запікати в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 30 хвилин.

Поки готується запіканка, робимо заливку. Для цього необхідно змішати сметану, цукор, ванільний цукор і жовток.

Дістати з духовки запіканку і залити сметанною масою. Відправити в духовку ще на 15 хвилин. Готову запіканку остудити і прикрасити ягодами та гілочками м'яти (за бажанням).

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