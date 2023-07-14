Надзвичайно смачний перекус: рецепт буреків із сиром і зеленню (відео)

Найсмачніші буреки, коли вони теплі.

Турецький бурек (бюрек, борек) — це несолодка випічка з листкового тіста або тіста філо з січеною бараниною або фаршем. Така страва — чудовий варіант повноцінної вечері, коли не хочеться готувати окремо основну страву і гарнір. Вона також добре підходить як перекус: її можна брати на роботу, в школу або університет. Як начинку сміливо можна використовувати сир. Бурек буде трохи менш жирним, але не менш смачним. Як приготувати бурек із сиром на сковорідці, у своєму блозі розповіла авторка блогу "Смачні рецепти щодня"

Бурек із сиром на сковорідці

Інгредієнти:

тісто філо — 6 листів;

бринза — 230 г;

сир моцарела — 180 г;

зелень: кріп, петрушка — по 1/2 пучка;

перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Розкачати тісто філо згідно з інструкцією. Далі готуємо начинку. Для цього бринзу потрібно розім'яти виделкою, додати крупно натерту моцарелу, дрібно нарізану зелень і перець. Сіль додавати не потрібно, оскільки солоність компенсується смаком сиру. Усі інгредієнти ретельно перемішати.

Лист тіста розрізати вздовж, у вигляді трикутника. Важливо, щоб решта тіста і готові вироби лежали накритими рушником, поки ви формуєте наступні, бо філо швидко стає повітряним і ламким.

На ширший край трикутника викласти приблизно одну столову ложку начинки, згорнути у вигляді трубочки, змастити край водою і зафіксувати, як показано на відео.

Обсмажити буреки в достатній кількості розігрітої олії на середньому вогні з двох боків до рум'яної скоринки. За потреби викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Найкраще таку страву їсти теплою.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляні булочки з начинкою.