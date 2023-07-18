З часником і гострим перцем: найпростіший рецепт спагеті від італійського шеф-кухаря

Це смачна страва, яку може приготувати навіть кулінар-початківець.

Італійський шеф-кухар Макс Маріола поділився своїм рецептом спагеті з чилі та часниковою олією. І це дуже проста страва, яку, як він сам каже, вміють готувати всі італійці.

Рецепт спагеті aglio olio peperoncino від Макса Маріоли — це "ідеальна" страва для завершення довгого дня. І рецептом він поділився на сайті Daily Mail. Кількість інгредієнтів підбирайте під себе. І використовуйте саме спагеті, вони найкраще підійдуть для цієї страви.

Якщо немає свіжого гострого перцю чилі, використовуйте сушений.

Спагеті з часником і гострим перцем

Інгредієнти:

петрушка;

спагеті;

часник;

гострий перець;

оливкова олія;

сир пекоріно, базилік.

Наріжте петрушку і часник, одночасно розігріваючи оливкову олію на великій сковороді.

Помістіть стебла петрушки та часник в оливкову олію і дайте їм обсмажитися, перш ніж дістати їх звідти. Вони мають віддати аромат.

Поки олія залишається на плиті, покладіть макарони в підсолену воду і дайте закипіти.

Поки паста кипить, натріть пару зубчиків часнику на тертці або пропустіть через прес і покладіть в оливкову олію на сковороді. Додайте гострий перець, нарізаний кільцями і дрібно нарізаний пучок петрушки. Влийте трохи води, в якій варилися спагеті.

А потім, щойно спагеті зваряться аль денте, помістіть їх на сковорідку і гарненько перемішайте, щоб вони ввібрали аромати.

Можна додати трохи базиліку і натертого сиру пекоріно, або пармезану. І подавати спагеті.

У коментарях під постом шеф-кухаря тисячі його передплатників зазначили, що пам'ятають смак цих спагеті з дитинства.

"Боже мій, мій тато готував для мене цю страву, коли мені було сумно", — написала одна з підписниць.

Також ви можете приготувати дуже смачне песто з руколи. Його можна подавати до брускетт, або додати його до макаронів, як ароматний соус.