Сезон консервації: як приготувати лечо з квасолею

Усі овочі для лечо необхідно добре помити й почистити, а квасолю перед приготуванням ніч потримати у воді.

Літній день зиму годує, казали наші бабусі. Зараз саме час робити заготовки і консервувати, сушити, варити все, чим тішить природа. Сьогодні пропонуємо приготувати на зиму смачне лечо з квасолею за рецептом із кулінарного блогу "Закатки на зиму". Воно ситне, ароматне і взимку буде справжнім святом на столі.

Лечо з квасолею

Інгредієнти:

квасоля біла суха — 500 г;

помідори свіжі — 3,5 кг;

перець солодкий болгарський — 2 кг;

перець червоний пекучий — 1 шт;

цукор-пісок — 1 склянка;

олія рослинна — 1 склянка;

сіль харчова — 2 ст. л;

оцет 6%-вий — 120 мл.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням квасолю необхідно замочити в холодній воді на ніч, а вранці добре промити і поставити варити до готовності, після чого квасолю остудити.

Солодкий перець помити, очистити від насіння, знову промити під проточною водою, довільно нарізати.

Помідори вимити, очистити від плодоніжок і нарізати невеликими шматочками. Потім їх пропустити через м'ясорубку або пюрирувати в блендері. Якщо не подобається шкірка з помідорів, то можна помідори бланшувати кілька хвилин в окропі та зняти шкірку, а потім пюрирувати.

Перелити помідорну масу в каструлю, поставити на вогонь, додати сіль і цукор, варити 20-25 хвилин. Після цього до томатів всипати нарізаний солодкий перець і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, близько 15 хвилин.

Далі додати квасолю, соняшникову олію та варити ще 10 хвилин.

Поки готується лечо, потрібно підготувати банки з кришками. Банки з кришками потрібно стерилізувати на водяній або паровій бані так, щоб банка повністю прогрілася з усіх боків.

У лечо влити оцет і вимкнути вогонь. Розкласти гаряче лечо по стерилізованих банках і закатати кришками. Перевернути банки кришками донизу й укутати в плед на ніч. Вранці зняти плед і перенести закатку в прохолодне місце для зберігання.

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