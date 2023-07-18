Сезон консервації: як приготувати лечо з квасолею
Усі овочі для лечо необхідно добре помити й почистити, а квасолю перед приготуванням ніч потримати у воді.
Літній день зиму годує, казали наші бабусі. Зараз саме час робити заготовки і консервувати, сушити, варити все, чим тішить природа. Сьогодні пропонуємо приготувати на зиму смачне лечо з квасолею за рецептом із кулінарного блогу "Закатки на зиму". Воно ситне, ароматне і взимку буде справжнім святом на столі.
Лечо з квасолею
Інгредієнти:
- квасоля біла суха — 500 г;
- помідори свіжі — 3,5 кг;
- перець солодкий болгарський — 2 кг;
- перець червоний пекучий — 1 шт;
- цукор-пісок — 1 склянка;
- олія рослинна — 1 склянка;
- сіль харчова — 2 ст. л;
- оцет 6%-вий — 120 мл.
Спосіб приготування:
Перед приготуванням квасолю необхідно замочити в холодній воді на ніч, а вранці добре промити і поставити варити до готовності, після чого квасолю остудити.
Солодкий перець помити, очистити від насіння, знову промити під проточною водою, довільно нарізати.
Помідори вимити, очистити від плодоніжок і нарізати невеликими шматочками. Потім їх пропустити через м'ясорубку або пюрирувати в блендері. Якщо не подобається шкірка з помідорів, то можна помідори бланшувати кілька хвилин в окропі та зняти шкірку, а потім пюрирувати.
Перелити помідорну масу в каструлю, поставити на вогонь, додати сіль і цукор, варити 20-25 хвилин. Після цього до томатів всипати нарізаний солодкий перець і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, близько 15 хвилин.
Далі додати квасолю, соняшникову олію та варити ще 10 хвилин.
Поки готується лечо, потрібно підготувати банки з кришками. Банки з кришками потрібно стерилізувати на водяній або паровій бані так, щоб банка повністю прогрілася з усіх боків.
У лечо влити оцет і вимкнути вогонь. Розкласти гаряче лечо по стерилізованих банках і закатати кришками. Перевернути банки кришками донизу й укутати в плед на ніч. Вранці зняти плед і перенести закатку в прохолодне місце для зберігання.
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