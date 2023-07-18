Найм'якіший і найніжніший: покроковий рецепт пирога з абрикосами
Це дуже смачний сезонний пиріг, який дуже просто приготувати.
Абрикосовий пиріг — це м'який і ароматний сезонний десерт, який дуже просто готувати. Особливо зараз, коли сезон найсмачніших і найароматніших абрикосів. А ще він виходить дуже яскравим і красивим. Як його приготувати, розповіли на сайті Cucchiaio.
Абрикосовий пиріг
Інгредієнти:
- 75 г цукрового піску;
- 75 г тростинного цукру;
- 70 г мигдалевого борошна;
- 330 г борошна;
- 160 г м'якого вершкового масла;
- 16 г розпушувача;
- 4 яйця;
- терта цедра 1 лимона;
- 6 абрикосів;
- 1 щіпка солі.
Щоб приготувати абрикосовий пиріг, збийте масло з цукровою пудрою і коричневим цукром міксером, поки суміш не стане легкою і повітряною. Потім додайте яйця і натерту цедру лимона.
Коли у вас вийде однорідна суміш, додайте мигдалеве борошно і борошно, просіяне з розпушувачем. Перемішайте і наприкінці додайте сіль. Вилийте отриману суміш у змащену маслом і застелену пергаментним папером квадратну форму розміром 23 см.
Розрівняйте тісто і викладіть зверху розрізані навпіл абрикоси без кісточок зрізом догори. Посипте цукром зверху.
Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити чистою. Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому повністю охолонути, перш ніж виймати його з форми і подавати до чаю.
Також можна приготувати на зиму з абрикосів дуже смачний компот із м'ятою.