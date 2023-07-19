Сирна запіканка без борошна: як приготувати легкий і пористий десерт

Щоб запіканка вийшла смачною, сир потрібно вибирати свіжий і не кислий.

Сирна запіканка без борошна за рецептом кулінарної блогерки Христини Булезюк — найкращий початок дня, оскільки вона виходить дуже ніжною та пористою, буквально тане в роті. Ще один суттєвий плюс у тому, що її приготування не забере багато часу.

Сирна запіканка без борошна

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 600 г;

яйця — 5 шт.;

манка — 6 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пачка;

кориця — до смаку;

вершкове масло — 50 г;

родзинки — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Щоб запіканка вийшла смачною, сир потрібно вибирати свіжий і не кислий.

У глибоку миску або чашу блендера скласти сир, яйця, манку, цукор, ванілін і добре перебити блендером в однорідну масу. Додати туди родзинки та перемішати.

Форму, в якій готуватиметься запіканка, змастити вершковим маслом, перелити туди сирну масу, змастити її олією та відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Форму потрібно накрити фольгою.

Через 20 хвилин фольгу з форми прибрати й відправити назад у духовку ще приблизно на 30 хвилин за тієї ж температури. Ще гарячу запіканку знову змастити вершковим маслом.

Запіканка дуже смачна, поки тепла, але навіть якщо й охолоне — не біда. Її можна підігріти в мікрохвильовці.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляну запіканку із сиром і часником.