Сирна запіканка без борошна: як приготувати легкий і пористий десерт
Щоб запіканка вийшла смачною, сир потрібно вибирати свіжий і не кислий.
Сирна запіканка без борошна за рецептом кулінарної блогерки Христини Булезюк — найкращий початок дня, оскільки вона виходить дуже ніжною та пористою, буквально тане в роті. Ще один суттєвий плюс у тому, що її приготування не забере багато часу.
Сирна запіканка без борошна
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 600 г;
- яйця — 5 шт.;
- манка — 6 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пачка;
- кориця — до смаку;
- вершкове масло — 50 г;
- родзинки — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Щоб запіканка вийшла смачною, сир потрібно вибирати свіжий і не кислий.
У глибоку миску або чашу блендера скласти сир, яйця, манку, цукор, ванілін і добре перебити блендером в однорідну масу. Додати туди родзинки та перемішати.
Форму, в якій готуватиметься запіканка, змастити вершковим маслом, перелити туди сирну масу, змастити її олією та відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Форму потрібно накрити фольгою.
Через 20 хвилин фольгу з форми прибрати й відправити назад у духовку ще приблизно на 30 хвилин за тієї ж температури. Ще гарячу запіканку знову змастити вершковим маслом.
Запіканка дуже смачна, поки тепла, але навіть якщо й охолоне — не біда. Її можна підігріти в мікрохвильовці.
Раніше Фокус писав, як приготувати картопляну запіканку із сиром і часником.