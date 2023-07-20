Сезон консервації: покроковий рецепт смачного джему з мандаринів

Нехай мандарини у нас і не ростуть у кожному саду, але зате їх можна купити зі знижкою і приготувати смачне варення на зиму.

Мандаринове варення — це фруктове варення, яке чудово доповнить ваш сніданок. Його можна подавати до млинців, йогурту, мазати на свіжі булочки і просто їсти вприкуску з чаєм.

Варення, або скоріше джем, так він виходить однорідним, виходить дуже ароматним і смачним. Тільки врахуйте, що для нього мандарини готуються разом зі шкіркою, тож перед приготуванням їх доведеться дуже ретельно вимити.

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Цей джем точно вас потішить холодною зимою, коли захочеться відчути смак літа.

Звісно, тоді з'являться і свіжі мандарини, традиційні зимові та новорічні фрукти, однак тоді робити з них варення вийде трохи складно.

Рецепт смачного варення-джема з мандаринів був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.

Джем із мандаринів

Інгредієнти:

1 кг необроблених мандаринів;

560 г цукрового піску.

Щоб приготувати мандаринове варення, вимийте мандарини щіточкою, або мочалкою. Варити їх у киплячій воді цілими близько 30 хвилин на повільному вогні. Злийте воду, дайте охолонути, потім розріжте на четвертинки, не знімаючи шкірки, потім обережно видаліть насіння.

Подрібніть мандарини за допомогою кухонного комбайна, перекладіть їх у каструлю і додайте цукровий пісок. Поставте на слабкий вогонь і варіть близько 40 хвилин з першого закипання. Якщо хочете, для більш тонкої консистенції ви можете ще раз збити все наприкінці приготування за допомогою ручного блендера.

Перекладіть ще гаряче варення в стерилізовані та добре просушені скляні банки. Щільно закрийте кожну банку новою кришкою, потім переверніть догори дном і дайте повністю охолонути. Зберігайте мандаринове варення в темному, прохолодному і сухому місці.

Також ви можете приготувати дуже смачне варення зі звичніших продуктів. Наприклад, із вишні. Але врахуйте, вам доведеться видалити кісточки з усіх ягід. І це буде найскладніший етап готування, адже варення вариться неймовірно легко.