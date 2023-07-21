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Мінікесаділья: рецепт популярної мексиканської закуски (відео)

Фото: kristina_ne_pp/instagram

Головна відмінність кесадільї від буріто або енчічілади в тому, що тортилью складають навпіл, а не загортають у неї начинку.

Якщо хочеться приготувати щось смачне, швидке і незвичайне, рекомендуємо звернути увагу на кесаділью. Кесаділья — це мексиканська закуска швидкого приготування, що складається зі складених навпіл коржів-тортилій, підсмажених на пательні, з начинкою з овочів, м'яса або птиці. Обов'язковий компонент начинки для кесадільї — сир, причому той, який добре плавиться. Головна відмінність кесадільї від буріто або енчилади в тому, що тортилью складають навпіл, а не загортають у неї начинку. Кулінарна блогерка Крістіна розповіла, як без проблем приготувати цю закуску вдома.

Міні-кесадільї

Інгредієнти:

  • коржі — 1 упаковка;
  • перець болгарський — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • часник — 2 зубчики;
  • вершки або сметана — 3 ст. л;
  • сир моцарела — 250 г;
  • сіль, цукор, перець, паприка, спеції для курки;
  • соус сальса гострий — за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулю і перець почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити на олії з додаванням солі, цукру і перцю до м'якості.

Куряче філе помити, порізати на шматочки, додати в сковорідку разом зі спеціями, обсмажувати до готовності курки, після чого додати вершки або сметану.

Вогонь вимкнути, додати часник, перемішати.

Коржі розрізати навпіл, викласти начинку, загорнути в ріжок. Перекласти на деко, застелене пергаментним папером, посипати сиром, відправити в духовку, розігріту до максимуму, на 5-7 хвилин.

Подавати кесаділью найкраще з гострою сальсою.

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