Запаси на зиму: як приготувати смачне варення з айви
Це чудове варення, яке точно вас потішить, коли похолодає і захочеться чогось літнього.
Желе з айви — дуже смачне варення. Його можна їсти з тостами та крекерами, можна використовувати, як начинку для пирогів, або доповнювати ним сирну тарілку. Особливо добре це варення пасує до сиру з блакитною пліснявою, або інших витриманих сирів. Як його приготувати, розповіли на сайті Cucchiaio.
Айва — це дуже цікавий і, на жаль, дещо забутий плід. У нього щільна, майже тверда м'якоть, інтенсивний яскравий аромат і товста шкірка. Але його не їдять сирим через надмірно кислий смак. Проте на кухні айвові яблука широко використовуються для приготування джемів, десертів і соусів.
Варення з айви
Інгредієнти:
На 4 банки по 250 г.
- 1 кг айви;
- 1500 г води;
- 950 г цукрового піску;
- 1 лимон.
Починайте приготування айвового варення з миття плодів. Потім наріжте айву часточками, не очищаючи її. Покладіть часточки в каструлю з водою і процідженим лимонним соком, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Готуйте, поки айва не стане дуже ніжною, у цьому ви можете переконатися, проткнув її зубцями виделки. Це займе близько 25-30 хвилин.
Дістаньте скибочки, вони вже готові, тож можете залити їх сиропом і закрити в стерилізованих банках. Це буде варення. А із сиропу вам потрібно приготувати смачне желе. Профільтруйте сироп через дрібне сито, щоб видалити будь-які домішки або залишки фруктів. Зважте отриману рідину: у нашому випадку це було 950 грамів. Помістіть сироп у каструлю і додайте таку саму вагу цукрового піску. Поставте на вогонь і продовжуйте варити, поки сироп не почне покривати ложку щільною плівкою. Це займе приблизно 40-45 хвилин.
Желе буде готове, коли воно змінить колір і стане приємного червоного кольору. Перевірити правильність консистенції можна, наливши краплю желе на блюдце: якщо його нахилити, крапля повільно скочується, значить, желе готове.
Обережно розлийте желе в попередньо стерилізовані скляні банки.
На цьому етапі желе з айви все ще здаватиметься рідким, але в міру охолодження воно загусне. Коли він досягне кімнатної температури, герметично закрийте його і зберігайте в сухому прохолодному місці без світла.
Також ви можете приготувати смачне варення з яблук. За консистенцією — це скоріше джем. Тож він ідеально підходить для тостів.