Заготовки на зиму: рецепт кільки в томатному соусі з овочами

Замість кільки можна взяти салаку або мойву, смак консерви від цього не постраждає.

Заготовлювати на зиму можна не тільки фрукти та овочі, а й рибні консерви. Як приготувати кільку в томатному соусі з овочами, розповіли в рецепті з блогу "Закатки на зиму". Замість кільки можна використовувати мойву або салаку, і результат буде нітрохи не гіршим.

Кілька або мойва в томатному соусі з овочами

Інгредієнти:

очищена мойва (кілька або салака) — 3 кг;

помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

сіль — 6-7 ст. л;

цукор — 8-9 ст. л;

оцет 9% — 100 гр;

лавровий лист, перець горошком — за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори помити, пропустити через м'ясорубку або подрібнити блендером, перелити в каструлю, поставити на повільний вогонь, щоб вони уварилися. Періодично їх необхідно помішувати.

Моркву помити, почистити, натерти на крупній тертці, посмажити до м'якості та золотистого кольору. Цибулю почистити, порізати кільцями і теж обсмажити до м'якості окремо від моркви, помішуючи.

Томатну масу з'єднати з овочами і перекласти все в каструлю з нержавіючої сталі або чавуну шарами: шар томатно-овочевої суміші, шар риби, і так до кінця. Останнім має бути шар овочів. Додати спеції і поставити на повільний вогонь, накривши кришкою. Варити три години, не перемішуючи.

За 10 хвилин до закінчення варіння додати оцет, розливши його рівномірно по всій поверхні і протикаючи дерев'яною паличкою суміш риби й овочів, щоб оцет рівномірно розподілився по всій масі.

Поки маса готується, простерилізувати 10 пів літрових банок, розкласти в них гарячими отримані консерви і закатати кришками. Банки перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму варення з айви.