Заварне дріжджове тісто для пиріжків за 5 хвилин: покроковий рецепт (відео)

Начинку для таких пиріжків можна брати будь-яку.

Якщо ви ще не знайшли свій ідеальний рецепт тіста для пиріжків, пропонуємо звернути увагу на рецепт кулінарної блогерки Світлани Бауер. Вона розповіла, як дуже швидко приготувати дріжджове заварне тісто, що не потребує вистоювання, а смажені пиріжки з нього виходять, як у дитинстві.

Заварне дріжджове тісто для пиріжків

Інгредієнти:

борошно — 500-600 г;

тепла вода — 200 мл;

окріп — 200 мл;

сухі дріжджі — 7 г;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ст. л;

рослинна олія — 3 ст. л.

Начинка будь-яка.

Спосіб приготування:

У теплій воді розмішати сіль, цукор і дріжджі до повного розчинення. Просіяти половину борошна, додати олію і влити туди дріжджову суміш. Після цього в отриману масу влити окріп. За дріжджі боятися не варто, вони будуть "працювати". Одразу ж просіяти борошно, що залишилося, і замісити тісто.

Розстоювати його не потрібно, можна одразу приступати до ліплення пиріжків. Для цього робочу поверхню змастити олією, щоб тісто не прилипало.

Із цієї кількості інгредієнтів виходить 12-15 пиріжків. Як начинку можна взяти пюре з картоплі із засмаженою цибулею, буде дуже смачно.

Готові пиріжки обсмажити в рослинній олії, а потім викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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