Нереальний мікс смаків: рецепт салату з полуницею та курячою печінкою

Смак цього салату здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Поєднання свіжої полуниці, м'яти та смаженої печінки у багатьох може викликати здивування, проте насправді такий мікс смаків — дуже цікавий і незвичайний, що, напевно, сподобається тим, хто любить кулінарні експерименти. Пропонуємо приготувати сезонний салат за рецептом із блогу "Кулінарна книга" та здивувати своїх рідних і знайомих вишуканою стравою

Салат зі смаженою курячою печінкою та полуницею

Інгредієнти (на одну порцію):

шпинат або листя салату — 30 г;

смажена куряча печінка — 100 г;

полуниця — 100 г;

мигдаль або кеш'ю — 30 г;

сіль і перець — за смаком;

оливкова олія;

м'ята — 15 г;

мед — 30 г.

Спосіб приготування:

Курячу печінку добре помити, прибрати зайвий жир, обсушити на паперовому рушнику. Обсмажити невеликими порціями на оливковій олії. Смажити печінку потрібно приблизно вісім хвилин, помішуючи кожні дві хвилини.

Обсмажену печінку посолити та поперчити.

Далі збираємо салат. На блюдо викласти листя, нарізану полуницю, підсушені на сухій пательні та трохи подрібнені горіхи, печінку.

Останній штрих салату — це соус. Для нього необхідно м'яту, мед і олію перетерти блендером. Отриманою масою полити салат.

Кількість інгредієнтів збільшується залежно від кількості порцій.

Раніше Фокус писав, як приготувати теплий салат із курячою печінкою.