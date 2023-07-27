Ароматні ласощі на зиму: рецепт варення з персиків із лавандою
Літо — ідеальний час для того, щоб готувати домашні заготовки на зиму.
Влітку на ринку повно фруктів і ягід, а значить саме час готувати варення і джеми на зиму. Якщо у вас є можливість додати у варення ароматні трави, результат вас здивує.
Варення з персиків можна доповнити квітами лаванди і вийдуть дуже вишукані та оригінальні ласощі, які потішать вас взимку. Рецептом поділилися на сайті Due amiche in cucina.
Персикове варення з ароматом лаванди
Інгредієнти:
- 1 кг персиків без відходів;
- 500 г цукру;
- 1 пакетик пектину;
- 2 столові ложки свіжих квіток лаванди.
Напередодні насипте цукор у герметичну банку, додайте лаванду і щільно закрийте.
Очистить персики та видаліть кісточки, наріжте плоди кубиками та покладіть у каструлю.
Вийміть квіти лаванди з цукру і додайте пектин, покладіть у каструлю з персиками та добре перемішайте.
Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння, варіть на сильному вогні 3 хвилини, зніміть з вогню і перемішайте, щоб зняти піну.
Розлийте варення по стерилізованих банках, заповніть їх наполовину, додайте кілька свіжих квіток лаванди й до країв заповніть варенням.
Банки герметично закрийте і переверніть догори дном, залишивши так на 5 хвилин.
Знову переверніть банки, дайте їм повністю охолонути, промаркуйте і зберігайте в темному і сухому місці.
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