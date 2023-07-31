Десерт з лаваша: рецепт сирно-ягідного рулету без клопоту з тістом

За бажання сир можна підсолодити.

Лаваш — настільки універсальний інгредієнт, що прекрасно підходить для приготування не тільки шаурми, рулетів та інших перекусів із начинкою, а й для десертів. Кулінарна блогерка Наталя розповіла, як приготувати дуже смачний сирно-ягідний рулет у лаваші. На нього піде трохи більше ніж півгодини, а результат приємно здивує і порадує поєднанням смаків.

Сирно-ягідний рулет у лаваші

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт;

кисломолочний сир знежирений — 300 гр;

яйце — 2 шт;

ягоди — 150 гр;

підсолоджувач — за смаком.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд викласти сир, додати в нього одне яйце повністю і один яєчний білок, усе добре перемішати. За бажання масу можна підсолодити. Жовток, що залишився, поки що відставити в сторону.

На столі розгорнути лаваш, викласти на нього сир, рівномірно розподіливши масу по всій поверхні. На сир викласти ягоди. Це може бути малина, полуниця, чорниці та інші.

Деко застелити пергаментом для випічки, акуратно викласти на нього деко. Верх рулету змастити яєчним жовтком за допомогою пензлика.

Духовку розігріти до 180 градусів і відправити в неї рулет на 20-25 хвилин.

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