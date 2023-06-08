Відмінна закуска за 5 хвилин: рулет з лаваша з червоною рибою

Огірок для начинки можна порізати тонкою соломкою або натерти на великій тертці.

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Якщо у вас в холодильнику є трохи лавашу, червоної риби, сирного сиру та зелені, рекомендуємо приготувати неймовірно смачну закуску, яка може бути як повноцінним сніданком або обідом, так і відмінно підійде як перекус. Робити її дуже просто, і це забере мінімум часу. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка під ніком angela_cook.

Закуска з лаваша з червоною рибою

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2 листи;

форель (або будь-яка слабосолона червона риба) – 200 г;

листя салату;

огірки – 2 шт.;

сирний сир – 1 баночка;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Змастити обидва аркуші лавашу сирним сиром, на один викласти шматочки риби, а на другий — листя салату і нарізаний соломкою або натертий на великій тертушці огірок. Покласти один лист на інший, згорнути в рулет і нарізати на шматочки трохи навскоси. Наш перекус готовий.

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