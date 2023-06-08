Відмінна закуска за 5 хвилин: рулет з лаваша з червоною рибою
Огірок для начинки можна порізати тонкою соломкою або натерти на великій тертці.
Якщо у вас в холодильнику є трохи лавашу, червоної риби, сирного сиру та зелені, рекомендуємо приготувати неймовірно смачну закуску, яка може бути як повноцінним сніданком або обідом, так і відмінно підійде як перекус. Робити її дуже просто, і це забере мінімум часу. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка під ніком angela_cook.
Закуска з лаваша з червоною рибою
Інгредієнти:
- тонкий лаваш — 2 листи;
- форель (або будь-яка слабосолона червона риба) – 200 г;
- листя салату;
- огірки – 2 шт.;
- сирний сир – 1 баночка;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Змастити обидва аркуші лавашу сирним сиром, на один викласти шматочки риби, а на другий — листя салату і нарізаний соломкою або натертий на великій тертушці огірок. Покласти один лист на інший, згорнути в рулет і нарізати на шматочки трохи навскоси. Наш перекус готовий.
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