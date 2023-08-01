Торт "Три молока": як приготувати десерт, що тане в роті

Приготування цього торта не вимагає розрізання на коржі, але від цього його смак і соковитість анітрохи не страждають.

Торт "Три молока" — смачний і цікавий у приготуванні десерт. Його особливість у тому, що торт не потрібно розрізати на коржі. Готовий бісквіт досить просочити трьома видами молока, а верхівку прикрасити вершками. Як зробити такий десерт, розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Торт "Три молока"

Інгредієнти:

яйця — 6 шт;

цукор — 180 г;

сіль — щіпка;

борошно — 180 г;

розпушувач — 8 г;

рослинна олія — 50 мл;

молоко (можна топлене) — 250 мл;

вершки (33%) — 250 мл;

згущене молоко — 250 мл.

Для крему:

вершковий сир — 300 г;

вершки (33%) — 150 г;

цукрова пудра — 30 г.

Спосіб приготування:

У чашу міксера або глибоку миску вбити яйця, додати цукор і сіль і все збити в пишну масу. Туди ж просіяти борошно, змішане з розпушувачем, додати олію та кілька хвилин збивати на низьких обертах кілька хвилин, поки консистенція не стане однорідною.

Тісто перелити у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на годину. Дати бісквіту охолонути, не виймаючи з форми.

Далі необхідно приготувати просочення. Молоко, вершки та згущене молоко добре перемішати.

Для крему збити вершковий сир, вершки і цукрову пудру до загустіння.

У бісквітному коржі зробити багато проколів і поступово вилити все просочення. Краще поставити форму з бісквітом на ніч у холодильник.

Ножем пройтися по краю форми, дістати корж, прикрасити верх кремом і ягодами.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Три шоколади".