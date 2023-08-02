Морозиво "Орео-білий шоколад": рецепт літнього десерту

Щоб морозиво було смачнішим, краще потримати його в холодильнику довше.

Смачного морозива в спекотну погоду хочеться завжди. Якщо поблизу немає магазину, щоб збігати по нього, спробуйте приготувати цей десерт самостійно. Якщо зробити його за рецептом із блогу "Кулінарна книга", це не займе багато часу, і ви матимете чим порадувати себе та домочадців.

Морозиво "Орео-білий шоколад"

Інгредієнти:

вершки (33%-36%) — 500 г;

йогурт шоколадно-горіховий — 1 шт;

варене згущене молоко — 460 г (1 банка);

білий шоколад — 100 г;

печиво "Орео" (біле або шоколадне) — 12 штук.

Спосіб приготування:

Вершки спочатку добре охолодити, після чого збити міксером до м'яких піків. Потім у них додати йогурт і варене згущене молоко, після чого знову все збити.

Шоколад і печиво подрібнити на шматочки та додати в масу. 3-4 печива залишити для прикрашання десерту.

Отриману масу перекласти у форму, посипати рештою печива, прикрити харчовою плівкою і поставити в морозильну камеру годин на 5-6. Ще краще, якщо морозиво пробуде там цілу ніч.

Готовий десерт розкласти в креманки і можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати освіжаюче і смачне морозиво з кавуна.