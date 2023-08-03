М'які, як пух: рецепт пишних ажурних марокканських млинців
Подавати такі млинці краще теплими, з медом, сметаною або варенням.
Смачних, ажурних і пишних млинців багато не буває. Особливо гарні вони зранку або на вечерю. Пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер і приготувати на вечір марокканські млинці, які мають вигляд справжнього витвору мистецтва.
Марокканські млинці
Інгредієнти:
- тепле молоко — 300 мл;
- тепла вода — 300 мл;
- мед — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- сухі дріжджі — 1 ст. л;
- розпушувач — 1 ч. л;
- яйце — 1 шт;
- манка — 125 г;
- борошно — 300 г;
- вершкове масло для змащування готових млинців.
Спосіб приготування:
Теплу воду і молоко змішати, додати дріжджі, мед, який можна замінити на цукор за смаком. Усе добре перемішати і додати сіль, яйце, манку, просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Знову все перемішати і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин.
Смажити млинці необхідно на сухій сковорідці хвилину з одного боку і 15 секунд — з іншого.
Готові млинці ще теплими змастити вершковим маслом.
Подавати їх можна з медом, сметаною або варенням.
Раніше Фокус писав, як приготувати тонкі ажурні млинці.