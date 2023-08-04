Найсмачніший пиріг: рецепт грушевого тарта

Для цього пирога тісто можна приготувати самому, але краще купити в магазині — це заощадить час.⠀

Якщо ви любите груші, листкове тісто та пироги — то цей рецепт для вас. Звичайно, тісто можна приготувати і самостійно, але це займе багато часу. Тож краще купити його в магазині.

Листкове тісто можна використовувати як для солоної випічки, так і для солодкої. У рецепті, яким поділилася відома шеф-кухарка і кулінарний блогер Валентина Саєнко, його вдало доповнюють груші. Груші краще обирати тверді та не надто соковиті. Інакше тісто промокне, поки ви печете пиріг.

Тарт із грушами

Інгредієнти:

тісто листкове — 250 г;

груша — 3 шт;

цукор — 100 г;

вода — 100 мл;

масло вершкове — 20 г;

імбир сухий — кілька щіпок;

чебрець 2-3 гілочки;

один жовток 1 (не обов'язково);

молоко 1 ст. л. (не обов'язково).

Грушу очистить від шкірки та виріжте серединки. Наріжте кожну на шість частин. У сковорідку з товстим дном насипте цукор і залийте водою.

Зачекайте, поки вода випарується і почне утворюватися карамель. У цей момент не мішайте суміш. Щойно сироп почне змінювати колір — викладайте скибочки груші. Зверху посипте чебрецем і сушеним імбиром.

Тушкуємо буквально кілька хвилин на середньому вогні, переверніть і знову томіть у карамелі. Поки наша груша готується — розкачайте листкове тісто за розміром форми. Перекладіть грушу у форму, полийте сиропом, що залишився в сковороді. За бажання можна посипати горіхами, наприклад пелюстками мигдалю. Накрийте тістом, підіткнувши його під грушеву начинку, як під ковдру.

Змастіть жовтком із ложкою молока і запікайте за 200 градусів близько 20 хвилин. Тісто має зарум'янитися. Після діставайте, почекайте хвилин 10, покладіть зверху тарілку і переверніть тарт.

Цей пиріг смачно їсти теплим, за бажання можна додати морозива та збитих вершків.

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