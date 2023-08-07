Суші в огірку: як приготувати звичну страву незвичним способом (відео)

Родзинка страви — її незвичайне оформлення.

Традиційне суші являє собою маленькі коржі з рисом і морепродуктами, які виготовляються руками. Страва японської кухні дуже полюбилася українцям, а завдяки кмітливості й фантазії господинь набула дуже різних форм: від ледачих суші до суші-торту. Блогерка Крістіна пропонує ще один незвичайний рецепт суші — в огірку. На вигляд вони мало чим нагадують суші, проте на смак виходять не менш цікавими.

Суші в огірку

Інгредієнти:

рис круглозеристий — 150 г;

вода — 175 г;

рисовий оцет — 1 ст. л.;

чипси норі — 5 г (1 упаковка);

вершковий сир;

крабові палички;

майонез;

соус шрірача;

слабосолона червона риба.

Спосіб приготування.

Рис відварити. Як це правильно зробити, Фокус уже розповідав. Заправити готовий рис рисовим оцтом і додати норі. Перемішати все, як показано на відео.

Огірок розрізати вздовж навпіл, врибрати серцевину, зробивши "човник". Заповнити його рисом, змастити зверху сиром, викласти на нього крабові палички та рибу. Виходить дуже смачно, а незвичайний зовнішній вигляд страви здивує ваших гостей.

Раніше Фокус писав, як приготувати суші-салат швидко та без зайвого клопоту.