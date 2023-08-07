Соковиті курячі шашлики в духовці: покроковий рецепт (відео)

Під час подачі шашлик можна скропити медом.

Якщо вам дуже захотілося шашлику, а можливості приготувати його на природі з якоїсь причини немає — не біда! Його можна приготувати в духовці. Як зробити таким способом курячий шашлик, розповіла у своєму рецепті кулінарна блогерка Юлія Симончук. Можна порадувати і себе, і своїх рідних, не виходячи з дому.

Курячий шашлик у духовці

Інгредієнти:

філе курячого стегна (без кістки) — 700-800 г;

приправа для шашлику — 2 ст. л;

соєвий соус — 3 ст. л;

паприка — 2 ст. л;

часник — 3 зубчики;

оливкова олія — 2 ст. л;

цедра половини лимона;

сіль — дрібка;

зелень;

мед — 1 ст. л.

Для приготування шашлику можна взяти і звичайне куряче філе, але саме з м'яса зі стегна шашлик виходить смачнішим.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, обрізати з кістки, скласти в глибокий посуд. Туди ж додати приправу, соєвий соус, пропущений через прес часник, цедру, сіль, оливкову олію, паприку, все добре перемішати, щоб маринад покрив м'ясо повністю.

Залишити м'ясо маринуватися мінімум на 30 хвилин.

Духовку розігріти до 200 градусів. М'ясо нанизати на дерев'яні шпажки і відправити в духовку. Випікати по 15-20 хвилин з кожного боку, періодично повертаючи їх.

Готовий шашлик можна полити краплею свіжого меду і посипати зеленню.

Найсмачніша така страва з картоплею або рисом.

Раніше Фокус писав, як приготувати соковитий шашлик з курячої грудки.