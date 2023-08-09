Прохолодний десерт без випічки для спекотного дня: рецепт чізкейка з ягодами

Це один із найпростіших, найсмачніших і найпопулярніших десертів без випічки.

Якщо ви любите чізкейки — то цей рецепт для вас. Приготований з маскарпоне, збитими вершками і начинкою з солодкої малини, холодний чізкейк ідеальний у дні, коли спека не дає вам перепочинку.

Чізкейк — традиційний торт із крем-сиру з коржем із печива, як його приготувати, пишуть на кулінарному сайті Cucchiaio. А чізкейк із малиною — це дуже простий десерт, приготований за швидким і легким рецептом усього за 20 хвилин. Як завжди, необхідно враховувати час, необхідний для охолодження. Оскільки це десерт без випічки, його зручно готувати в спекотні дні, коли ідея вмикати духовку здається божевільною.

У цьому рецепті його готують із малиною, але можна вибрати й інше покриття, наприклад чорничне варення, полуничне, або будь-яке інше з ваших улюблених ягід.

Чізкейк із малиною

Інгредієнти:

Для коржа:

250 г печива;

125 г вершкового масла.

Для начинки:

750 г свіжого сиру типу Філадельфія;

170 мл свіжих вершків;

80 г цукрового піску;

1/2 стручка ванілі;

8 г желатину харчового в листах.

Для покриття:

250 г малинового варення;

кілька крапель лимонного соку;

півсклянки води.

Готувати холодний чізкейк дуже просто: почніть з основи. Печиво дрібно порубайте міксером, або подрібніть качалкою в пакеті. Покладіть у миску і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть отриману суміш так, щоб вона покрила дно роз'ємної форми діаметром 22 см, добре розрівнявши тильною стороною ложки. Поставте в холодильник, поки не прийде час збирати десерт.

Желатин замочіть у холодній воді на час, зазначений на упаковці, зазвичай це близько 10 хвилин. У мисці збийте свіжий сир із цукром, 150 г вершків і насінням ванілі, витягнутим зі стручка, до отримання однорідної маси. Помістіть вершки, що залишилися, в каструлю і дайте їм нагрітися. Додайте добре віджатий желатин і перемішуйте, поки він не розчиниться.

Дайте охолонути і додайте суміш до вершково-сирної суміші, добре перемішавши. Вилийте все на основу з печива, розрівняйте і поставте в холодильник мінімум на 4 години. Після закінчення цього терміну розігрійте малинове варення в каструлі з водою і лимонним соком. Дати охолонути і розподіліть по поверхні торта. Знову поставте в холодильник на 1 годину.

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