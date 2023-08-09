Святкова закуска з баклажанів: як приготувати страву, яка стане хітом будь-якого столу

Верх закуски можна прикрасити помідорами чері або волоськими горіхами.

Закуска з баклажанів, приготована за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян, чудово впишеться не тільки в буденне, а й у святкове меню. Усього кілька невеликих баклажанів, хвилин 20-25 часу на кухні, і у вас є велика тарілка смачної закуски.

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

невеликі баклажани — 2-3 шт;

помідори чері — 10-13 шт. Можна взяти один звичайний помідор і порізати його на тонкі слайси;

волоські горіхи — для прикрашання.

Для начинки:

сметана — 3 ст. л;

сирний сир — 150 г;

часник — 2-3 зубчики;

свіжа зелень (кінза, петрушка, кріп);

волоські горіхи — 50 г.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, порізати кружальцями завтовшки не менше 0,5 см, посолити з обох боків і залишити на 5-6 хвилин. Після цього з баклажанів прибрати вологу разом із гіркотою і обсмажити на соняшниковій олії по 2-3 хвилини з кожного боку. Обсмажені баклажани викласти на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир.

Далі необхідно приготувати начинку, змішавши всі інгредієнти для неї. Часник пропустити через прес, свіжу зелень порізати дрібно.

На кожен кружок баклажана викласти чайну ложку начинки, прикрити другим кружечком. Зверху посипати зеленню і прикрасити половинкою помідора чері або волоським горіхом.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані баклажани.