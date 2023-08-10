Готується без духовки: простий рецепт шоколадного чизкейка

При приготуванні цього десерту не потрібна духовка, а прикрасити його можна свіжими ягодами на свій смак.

Дуже смачний десерт — шоколадний чизкейк, — готується без випічки. А прикрасити його можна свіжими ягодами, або скибочками фруктів. Особливого смаку йому надає густа шоколадна глазур. А ще він має дуже гарний вигляд, тож, якщо любите чизкейки — сміливо готуйте цей десерт на свята: він точно стане прикрасою столу.

Як приготувати смачнючий торт, розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.

Шоколадний чизкейк

Інгредієнти:

20 г мигдалю;

150 г шоколадного печива;

75 г розтопленого вершкового масла;

250 г темного шоколаду;

60 мл сметани;

120 г цукрової пудри;

650 г вершковий сир;

ягоди для прикраси, м'ята.

Розламайте печиво, подрібніть на крихту і змішайте з подрібненим мигдалем і вершковим маслом. Отриману суміш утрамбуйте в роз'ємну форму діаметром 20 см.

Помістіть форму з основою в морозильну камеру і почніть розтоплювати шоколад на водяній бані. За допомогою вінчика змішайте сир із цукровою пудрою та сметаною до отримання однорідного крему.

Додайте розтоплений шоколад, остиглий до кімнатної температури, перемішайте і відставте в сторону. Обрані ягоди, як-от чорницю, полуницю, або лохину, вимийте, очистить і покладіть на бісквітну основу.

Потроху додайте сирну масу, вирівняйте поверхню і залиште в морозилці на кілька годин. Після вилийте глазур на торт і дайте їй застигнути.

Перед подачею прикрасьте свіжими фруктами та листям м'яти.

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