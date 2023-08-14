Смачно, як у бабусі: рецепт пирогів зі штрейзелем (відео)

Такі пироги не тільки смачні, вони ще й довго не черствіють.

Смачні пироги з начинкою, посипані штрейзелем, — найкраще частування для рідних і гостей. Для тих, хто не знає, штрейзель — це прикраса на хлібобулочних і борошняних кондитерських виробах у вигляді солодких борошняно-масляних крихт великого розміру, якими їх посипають перед випічкою. Своїм рецептом приготуваннятакої смачної та ароматної випічки з начинкою поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Пироги, зроблені таким способом, виходять дуже пишні та довго не черствіють.

Пироги зі штрейзелем

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

яйця — 2 шт;

молоко — 160 мл;

масло — 70 г;

цукор — 100 г;

дріжджі — 21 г (пресовані) або 7 г (сухі);

ванільний цукор -10г;

сіль — 2 г;

жовток одного яйця і 2 краплі молока — для змащення.

Для начинки:

сливи, вишні, яблука або що-небудь інше — 500 г;

цукор — 120 г;

крохмаль — 6 г;.

Для штрейзеля:

борошно — 40 г;

масло (холодне) — 20 г;

цукор — 20 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати опару. Дріжджі зі столовою ложкою цукру (від загальної кількості цукру в рецепті) розтерти або перемішати, якщо дріжджі сухі. Додати тепле, але не гаряче молоко і столову ложку борошна (теж від загальної кількості). Усе добре перемішати, накрити харчовою плівкою і залишити до утворення "шапки".

Наступний етап — приготування тіста. Збити міксером яйця з рештою цукру, додавши ваніль і сіль. Додати м'яке масло, опару та перемішати. Просіяти частинами борошно і замісити тісто. Щоб воно вийшло гарним, потрібно вимішувати не менше 10 хвилин. Покласти його на змащений олією посуд, накрити плівкою або рушником і дати підійти, щоб тісто збільшилося втричі.

Зім'яти тісто і поділити на 16 частин, сформувати з них кульки і знову залишити, накривши, для настоювання.

Поки тісто піднімається, зробити начинку: порізати сливи, перемішати з цукром і крохмалем.

Сформувати пиріжки, добре защипнути і покласти на деко "швом" донизу. Дати їм ще раз підійти, змастити збитим жовтком із молоком, посипати штрейзелем. Щоб зробити його, потрібно всі перераховані для нього інгредієнти змішати і перетерти в крихту.

Випікати пиріжки потрібно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

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