Смачно, як у бабусі: рецепт пирогів зі штрейзелем (відео)
Такі пироги не тільки смачні, вони ще й довго не черствіють.
Смачні пироги з начинкою, посипані штрейзелем, — найкраще частування для рідних і гостей. Для тих, хто не знає, штрейзель — це прикраса на хлібобулочних і борошняних кондитерських виробах у вигляді солодких борошняно-масляних крихт великого розміру, якими їх посипають перед випічкою. Своїм рецептом приготуваннятакої смачної та ароматної випічки з начинкою поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Пироги, зроблені таким способом, виходять дуже пишні та довго не черствіють.
Пироги зі штрейзелем
Інгредієнти:
борошно — 500 г;
яйця — 2 шт;
молоко — 160 мл;
масло — 70 г;
цукор — 100 г;
дріжджі — 21 г (пресовані) або 7 г (сухі);
ванільний цукор -10г;
сіль — 2 г;
жовток одного яйця і 2 краплі молока — для змащення.
Для начинки:
сливи, вишні, яблука або що-небудь інше — 500 г;
цукор — 120 г;
крохмаль — 6 г;.
Для штрейзеля:
борошно — 40 г;
масло (холодне) — 20 г;
цукор — 20 г.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати опару. Дріжджі зі столовою ложкою цукру (від загальної кількості цукру в рецепті) розтерти або перемішати, якщо дріжджі сухі. Додати тепле, але не гаряче молоко і столову ложку борошна (теж від загальної кількості). Усе добре перемішати, накрити харчовою плівкою і залишити до утворення "шапки".
Наступний етап — приготування тіста. Збити міксером яйця з рештою цукру, додавши ваніль і сіль. Додати м'яке масло, опару та перемішати. Просіяти частинами борошно і замісити тісто. Щоб воно вийшло гарним, потрібно вимішувати не менше 10 хвилин. Покласти його на змащений олією посуд, накрити плівкою або рушником і дати підійти, щоб тісто збільшилося втричі.
Зім'яти тісто і поділити на 16 частин, сформувати з них кульки і знову залишити, накривши, для настоювання.
Поки тісто піднімається, зробити начинку: порізати сливи, перемішати з цукром і крохмалем.
Сформувати пиріжки, добре защипнути і покласти на деко "швом" донизу. Дати їм ще раз підійти, змастити збитим жовтком із молоком, посипати штрейзелем. Щоб зробити його, потрібно всі перераховані для нього інгредієнти змішати і перетерти в крихту.
Випікати пиріжки потрібно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
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