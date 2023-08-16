Салат із запеченими баклажанами: рецепт від кулінарного гуру з Одеси (відео)

Готовий салат має настоятися 30 хвилин, тоді він виходить соковитий, і всі складові добре просочилися заправкою.

У сезон масового дозрівання овочів на дачах і городах саме час на повну насолодитися стравами з вирощених дбайливими руками помідорами, огірками, кабачками, баклажанами. Останні зараз особливо популярні, тому пропонуємо вам новий рецепт із цим овочем — салат із запеченими баклажанами за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Баклажан надає салату особливого смаку, і ця страва сподобається всім, хто її скуштує.

Салат із запеченими баклажанами

Інгредієнти:

баклажан — 2 шт;

печериці — 500 г;

часник — 1 головка;

телятина — 400 г;

сіль, лавровий лист, перець горошком;

цибуля — 1 шт (краще червона);

помідори черрі — 8 шт;

петрушка або кінза — пучок.

Для заправки:

часник — 1 головка;

цедра 1 лайма;

сік лайма — 1/2 шт;

сіль — 1 ч. л;

соус табаско (за смаком);

оливкова олія — 4-5 ст. л.

Спосіб приготування:

Цілі баклажани скласти на деко, застелене пергаментним папером, з голівки часнику зрізати верхівку, загорнути її у фольгу, і разом із печерицями змастити рослинною олією, викласти поруч із баклажанами та відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин. Печериці дістати трохи раніше, щоб їх не пересушити, а ось часник, можливо, знадобиться потримати хвилин на п'ять довше.

Телятину відварити зі спеціями протягом півтори-двох годин. Якщо використовується яловичина, то варити 2-2,5 години.

М'ясо і баклажани розділити на волокна, скласти в глибокий посуд, додати до них решту овочів.

Для заправки змішати часник із лаймом, табаско (або гострим червоним перцем), сіллю та оливковою олією, щоб не було шматочків часнику.

Додати заправку в салат, усе перемішати і дати настоятися 30 хвилин.

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