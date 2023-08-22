Смачно зі свіжим хлібом: рецепт салату з яєць
Це дуже простий, але смачний рецепт.
Смачний салат можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, але з яйцями він виходить особливо смачним. Його можна подавати, як самостійну страву, а можна поєднувати зі свіжим хлібом, або з підсушеним на сковороді.
Також цим салатом можна начиняти корзиночки та подавати на стіл. Рецептом поділилась відома кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet.
Блогерка зазначила, що рецепт побачила в стрічці від німецького ресторану та вирішила і собі спробувати.
Яєчний салат
Інгредієнти:
- відварені яйця — 6 шт;
- бекон — 4 шматочки;
- кислі огірки — 2 шт;
- майонез (рецепти є в актуальному) — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л;
- гірчиця — 1 ст. л;
- сік лимону — 1 ст. л;
- перець.
- Бекон підсушіть до хрусту на сковороді.
Відварені вкруту яйця остудіть, очистить та відділіть жовтки від білків. Жовтки складіть у миску, перетріть із майонезом, сметаною, гірчицею, лимонним соком та перцем.
Білки, бекон і огірки наріжте якомога дрібніше, додайте до жовтків і ретельно перемішайте.
Салат готовий. Можна його подавати одразу, але якщо він постоїть хоча б пів години, то буде іще смачніший.
А якщо любите салати зі свіжими сезонними овочами, то спробуйте салат із кукурудзою, солодким перцем та огірками.