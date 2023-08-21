Легкий курячий пиріг із кабачком: простий рецепт дуже смачної сезонної страви

Такий пиріг найсмачніший, коли він теплий.

Тема кабачків усе ще залишається актуальною, оскільки вони продовжують дозрівати в незліченних кількостях, а кількість тих, кому цей овоч передали родичі з села, як і раніше, стабільно висока. Сьогодні пропонуємо вам новий рецепт страви з кабачків, який обов'язково залишиться у ваших кулінарних блокнотах, оскільки пиріг із кабачком і куркою — чудове доповнення до літнього меню. Він легкий, поживний і не загрожує зайвим жиром на стегнах і животі. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Легкий курячий пиріг із кабачком

Інгредієнти:

варене куряче філе — 300 г;

борошно — 50 г;

яйце — 2 шт.;

кабачок — 1 шт.;

молоко — 150 г;

сир твердий — 50 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

приправи (чорний перець, карі, італійські трави) — до смаку;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити із сіллю та молоком, додати борошно, розпушувач і приправи. У тісто покласти куряче філе, натертий на тертці сир, нарізаний кабачок. Усе добре розмішати й перекласти у форму для випічки.

Пиріг випікати в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 35-40 хвилин, поки не з'явиться золотиста скоринка. Найсмачніший пиріг, коли він теплий, але й після охолодження це чудовий перекус.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кабачків.