Легкий курячий пиріг із кабачком: простий рецепт дуже смачної сезонної страви
Такий пиріг найсмачніший, коли він теплий.
Тема кабачків усе ще залишається актуальною, оскільки вони продовжують дозрівати в незліченних кількостях, а кількість тих, кому цей овоч передали родичі з села, як і раніше, стабільно висока. Сьогодні пропонуємо вам новий рецепт страви з кабачків, який обов'язково залишиться у ваших кулінарних блокнотах, оскільки пиріг із кабачком і куркою — чудове доповнення до літнього меню. Він легкий, поживний і не загрожує зайвим жиром на стегнах і животі. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Легкий курячий пиріг із кабачком
Інгредієнти:
- варене куряче філе — 300 г;
- борошно — 50 г;
- яйце — 2 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- молоко — 150 г;
- сир твердий — 50 г;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- приправи (чорний перець, карі, італійські трави) — до смаку;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування:
Куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити із сіллю та молоком, додати борошно, розпушувач і приправи. У тісто покласти куряче філе, натертий на тертці сир, нарізаний кабачок. Усе добре розмішати й перекласти у форму для випічки.
Пиріг випікати в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 35-40 хвилин, поки не з'явиться золотиста скоринка. Найсмачніший пиріг, коли він теплий, але й після охолодження це чудовий перекус.
Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кабачків.