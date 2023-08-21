Ідея для сніданку: як приготувати вівсянку з грушею

Перед подачею вівсянку необхідно полити йогуртом і скропити медом.

Щоб ви довго не ламали голову, що смачного, корисного і сезонного приготувати на сніданок, рекомендуємо скористатися рецептом з блогу "Рецепти щодня" і порадувати себе і своїх близьких вівсяною кашею на молоці зі свіжими грушами. Благо, цих фруктів зараз удосталь. Такий сніданок дасть заряд енергії та забезпечить гарний початок дня.

Вівсянка з грушею

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 200 г;

молоко — 1,2 літра;

груша — 2 шт;

вершкове масло — 20 гр;

цукор — 30 гр;

мед — для подачі;

натуральний йогурт — для подачі;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Пластівці висипати в каструлю, туди ж влити молоко і посолити, довести все до кипіння і, зменшивши вогонь, варити п'ять-сім хвилин, постійно помішуючи.

Груші очистити, розрізати на чотири частини, видалити серцевину і нарізати невеликими кубиками. Після цього їх необхідно обсмажити на сковорідці з вершковим маслом на сильному вогні протягом двох хвилин. Потім вогонь зменшити, додати цукор і готувати ще кілька хвилин.

Готову вівсянку розкласти по тарілках, зверху покласти груші, додати натуральний йогурт і скропити медом.

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