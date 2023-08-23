Оригінальний десерт із простих інгредієнтів: рецепт молочного торта з ніжним кремом
Торт Мельктерт родом із ПАР, але готують його по всьому світу.
Якщо ви любите оригінальні десерти і пробувати щось новеньке, спробуйте приготувати торт Мельктерт. Готують його в ПАР, а назва буквально означає "молочний пиріг".
Складається торт із солодкого тіста та кремової начинки з молока, яєць, цукру та борошна. Цікаво, але цей торт зазвичай подобається дітям, все завдяки ніжному крему, який буквально тане в роті. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Misya.
Дозування інгредієнтів розраховане на форму для випічки діаметром 26 см.
Молочний торт Мельктерт
Інгредієнти:
Для тіста:
- 100 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками;
- 100 г цукру;
- 230 г борошна;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1 яйце;
- ванільна есенція.
Для начинки:
- 700 мл молока;
- 70 г вершкового масла;
- 3 яйця;
- 120 г цукру;
- 1 столова ложка ванільної есенції;
- 30 г кукурудзяного крохмалю.
Для прикраси:
- 1 столова ложка коричневого цукру;
- кориця.
Спочатку приготуйте тісто. З'єднайте кубики холодного масла та цукор. Потім додайте яйце та ванільну есенцію. Добре перемішайте до однорідності та додайте борошно й розпушувач, сформуйте буханець і загорніть його в харчову плівку. Відправте в холодильник відпочити на 1 годину.
Після закінчення цього часу розкачайте тісто на присипаній борошном робочій поверхні качалкою. Викладіть у змащену олією форму, зверху покладіть аркуш пергаментного паперу і насипте вантаж (найчастіше використовують квасолю), щоб тісто не здулося під час приготування.
Випікайте за температури 180 градусів 20 хвилин, а потім печіть ще 10 хвилин, прибравши пергамент і вантаж.
Тим часом готуйте крем. Збийте яєчні жовтки з цукром. Потім додайте ванільну есенцію та кукурудзяний крохмаль. Нагрійте молоко з маслом у каструлі. Додайте його в яєчну суміш і дайте охолонути. Збийте яєчні білки до стійких піків і додайте їх у остиглу суміш. Вилийте все на тісто, посипте цукром і корицею. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин і дайте повністю охолонути. Ваш торт готовий.
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